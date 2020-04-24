Голикова озвучила число умерших от коронавируса в РФ в возрасте от 50 до 64 лет

Москва, 24 апреля. Почти 22% жертв коронавируса в России — это люди в возрасте от 50 до 64 лет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Печальная статистика сегодня такова, что в возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло четыре человека (0,65%), в возрасте от 30 до 49 лет — 90 человек (14,6%) и в возрасте от 50 до 64 лет умерло 138 человек (22,4%)», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Голикова отметила, что, согласно статистике, многие умершие не контактировали с теми, кто в последнее время был за рубежом, а также не пересекались с инфицированными в семейных и других очагах заболевания.

Она объяснила, что это означает одно — эти люди заразились на улице, а значит, распространение вируса продолжается.

Совещание с экспертами в области вирусологии и эпидемиологии прошло в режиме видео-конференции. Обсуждалась текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ.

В ходе виртуальной встречи Голикова также заметила, что число заразившихся COVID-19 в стране за минувшую неделю увеличилось в более чем в два раза, и регионы, хотя и «несколько отстают» от Москвы и Подмосковья по заболеваемости, тоже показывают прирост инфицированных.

Зампредседателя правительства упомянула и то, что россияне устали от ограничений из-за эпидемии и призвала специалистов оценить возможность их ослабления.

Отметим, что ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обозначил сроков продления или завершения карантинных мер. Он констатировал, что еще неделю режим изоляции будет действовать наверняка, и призвал дождаться дальнейшего решения властей.