Психолог Асмолов считает, что продление режима самоизоляции не удивит россиян

Известный советский и российский психолог Александр Асмолов считает, что россиян не удивит возможное решение властей о продлении режима самоизоляции, потому что пандемия коронавирусной инфекции — не сиюминутная история, это всерьез и надолго.

Профессор Московского государственного университета рассказал Федеральному агентству новостей, почему россияне должны с пониманием отнестись к возможному продлению режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса COVID-19, который пока действует до 30 апреля.

«У всех должно быть отчетливое понимание того, что это всерьез и надолго. Это не «черный лебедь» (теория, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. — Прим. ФАН), а предсказуемая мера, — отметил академик Российской академии образования. — Когда мы видим динамику распространения пандемии в разных странах, в нашей родной стране, то понимаем, что нет фей и волшебников, которые махнут завтра волшебной палочкой и скажут: «Это тяжелый сон. Он прошел, и мы проснулись. Никакой пандемии и не было».

Психолог обратил внимание, что коронавирус не только изменил образ жизни людей, но и трансформировал государственную политику.

«Мы должны понять, что это [пандемия COVID-19] — в буквальном смысле полная трансформация современности, — считает академик РАО. — Это мало кого утешит. Но лучше понять, что перед нами реальная ситуация, которая требует выработки для каждого своей стратегии действий».

Под «каждым» Асмолов, как сам поясняет, имеет в виду стратегию и государства в целом, и российских регионов, и поведение россиян.

«Главное, чтобы мы нашли между всеми этими стратегиями не беспредельный разнобой, а достигли [баланса] между каждым человеком, судьба которого сегодня меняется, и стратегией государства, которое тоже оказалось в той же самой общей беде», — сказал собеседник ФАН.

Психолог выразил надежду, что решение о продлении карантина будет сопровождаться четкими действиями, нацеленными на поддержку судьбы каждого россиянина, пострадавшего от пандемии.

«Должны быть приняты не просто жесткие меры, а сделано все, чтобы эти меры стали, как я всегда говорю, понимаемыми для каждого человека, — подчеркнул доктор психологических наук. — Есть опыт многих стран, которые в данной ситуации приняли такие меры, при которых социальная истерия не является вечным сопровождением увеличения сроков карантина».

В первую очередь, Асмолов имеет в виду Южную Корею и Канаду. В отличие от того же Китая, где вирус появился еще в конце прошлого года и где на данный момент почти справились с пандемией.

«То, что происходит в Китае, это очень многообразная реальность, — сказал в заключение профессор. — С этой пандемией, по нашей информации, и в огромных регионах, и в Пекине, там не все так просто...»

В пятницу Кремль сообщил, что на следующей неделе президент РФ Владимир Путин объявит, стоит ли соотечественникам ожидать продления режима самоизоляции.

На данный момент в нашей стране, согласно информации штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 68622 зараженных COVID-19, включая 5849 — за последние сутки. 5568 человек выздоровело, 615 умерло.