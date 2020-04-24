Боевики ПНС готовят новое наступление на Тархуну и авиабазу Аль-Ватыя

Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила об артобстрелах террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Боевики задействовали авиацию для разведки позиций ЛНА в городе Тархуна и авиабазы Аль-Ватыя, находящихся под защитой сил армии Халифы Хафтара.

Боевики ПНС совместно с протурецкими группировками не отказываются от намерения захватить Тархуну, атаки на которую неоднократно отбивались ЛНА. После того, как террористы потерпели крупное поражение при массированной атаке на город 18 апреля, командование ПНС приступило к сбору новых разведданных о расположении армии Хафтара. Полковник авиации ПНС Мухаммад Кануну заявил, что ВВС выполняют полеты в районе Тархуны, получая свежую информацию об обороне ЛНА. Пользователь Twitter отметил, что протурецкие группировки активно обстреливают город из ракетных установок «Град». Аналогичные полеты осуществляются на западном фронте близ авиабазы Аль-Ватыя, которая, как известно, является одним из основных направлений атак боевиков ПНС.

Обстрелы также зафиксированы в восточных окрестностях Триполи. Сообщается, что террористы из артиллерии обстреляли районы Сук аль-Джума и Айн Зара, часть снарядов упала в жилых кварталах.

Следует отметить, что накануне, 23 апреля, фельдмаршал Халифа Хафтар обратился к ливийскому народу, заявив, что ЛНА продолжит свою борьбу против террористов до тех пор, пока все они не будут изгнаны из страны.