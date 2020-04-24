Экс-депутат Рады объяснил, почему ДНР уже победила Украину

Киев, 24 апреля. Донецкая Народная Республика уже давно победила Киев, поскольку ее жители живут более свободно, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий в эфире YouTube-канала InterVizor.

По мнению политика, украинцы сейчас живут практически на оккупированной территории, поскольку «мы сами не решаем продавать нам свою землю или нет, сами не решаем сколько нам кредитов брать, которые наши дети будут отдавать». В этом плане жители ДНР победили, поскольку у них земля не заложена, кредиты не набраны, констатировал Балицкий.

«Они живут более свободной жизнью чем мы. Да они более бедные, потому что они находятся «на острове», — сказал экс-депутат.

Кроме жителей ДНР, выиграли и крымчане, которые сейчас живут, не зная «нищенских проблем (Украины. — Прим. ФАН) – земля продана, кредитов набрались».

«Нет будущего у страны, все уезжают за пределы, а вы говорите, что потом и когда-то. А мы ходим, гимны поем, речевки рассказываем, бьем неугодных», — подчеркнул Балицкий.

Он добавил, что кризис на Украине усугубился с возращением из Европы украинцев, которые «сели на шею и так ограбленных тружеников», пишет «ПолитНавигатор».