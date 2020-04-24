Австралийский хор в самоизоляции спел песню про танки

Канберра, 24 апреля. Мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую песню «На поле танки грохотали». Артисты находятся в самоизоляции.

Участники популярного коллектива не говорят по-русски, а учат тексты на слух и узнают смысл слов из переводов.

«Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость», — рассказал основатель Dustyesky Эндрю Суэйн.

Идея организовать хор появилась совсем неожиданно. Будущие артисты разделяли любовь к русскому алкогольному напитку — водке. Рабочие, фермеры и юристы из небольшого городка Муллумбимби часто собирались по вечерам, пели русские песни и поднимали по стопке водки.

В 2014 году Суэйн предложил товарищам выступить на городском мероприятии. Они спели традиционный русский романс и стали популярны в Австралии, пишет издание The star.

Руководитель хора признает, что не у всех в коллективе есть необходимая музыкальная подготовка. Он честно признался, что есть такие «парни, которые действительно могут петь» и те, кому это просто нравится.

Суэйн отметил, что они даже не надеялись на отклик среди русскоговорящих слушателей. Но их творчество вызвало большой резонанс.