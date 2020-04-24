Риелтор дал совет россиянам, что делать, если нет денег платить за съемное жилье

Москва, 24 апреля. Адвокат и руководитель агентства недвижимости Кирилл Иванов рассказал, можно ли уменьшить стоимость аренды квартиры или отсрочить платеж в условиях пандемии.

Иванов в интервью телеканалу «360» уточнил, что российское законодательство «не позволяет предоставлять рассрочки или отсрочки платежей».

«Единственное — можно только расторгнуть договор, не дожидаясь установленных гражданским кодексом трех месяцев», — отметил эксперт.

Бессильно государство и в вопросе снижения арендной ставки: таких норм нет в гражданском кодексе. Риелтор советует не терять надежды и попытаться договориться с владельцем квартиры в частном порядке.

«На практике есть такие случаи. Можно договориться с арендодателем, вплоть до 50% скидки на аренду жилья. Но по закону собственник не обязан снимать с арендатора оплату жилья», — добавил он.

Отметим, днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Утвердить ее поручил ранее президент Владимир Путин, передавала «Газета.ру».

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.

Ранее Путин заявил, что необходимо продолжать строительство жилья в РФ, несмотря на пандемию коронавируса, передавал RT.