Эпидемиолог объяснил, почему выходить из режима самоизоляции в России нужно поэтапно

Москва, 24 апреля. Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, необходимо продержаться до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заражения коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Эпидемиолог принял участие в совещании вице-премьера Татьяны Голиковой, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в России и мире на фоне пандемии коронавируса.

Семенов объяснил, что снятие ограничительных мер должно быть максимально осторожным с постоянным анализом ситуации, чтобы в случае необходимости иметь в возможность вернуться на предыдущую ступень.

«И главное, конечно, продержаться до 10–12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъем заболеваемости», — добавил он.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны. Государства вынуждены были закрыть границы и ввести карантин. COVID-19 унес жизни уже более 194 тысяч человек, заболели свыше 2,8 миллиона. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Больше всего пострадали от инфекции в Европе Испания, Италия, Германия и Франция, а за ее пределами — США, ставшие крупнейшим очагом.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 68 тысяч человек. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.