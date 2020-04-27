Швыткин рассказал, какие факторы сдерживают распространение коронавируса в армии РФ

Действия Минобороны России по борьбе с распространением коронавируса среди военнослужащих позволяют держать ситуацию на контроле. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя выявление у 874 российских военных коронавирусной инфекции.

Как рассказали в Минобороны, с марта по 26 апреля российские военные проходили массовое тестирование. По его результатам коронавирус был выявлен у 874 человек, которых отправили на лечение. В ведомстве уточнили, что 314 человек лечатся в госпиталях Минобороны, 175 человек – в изоляторах по месту службы, 379 – изолированы на дому, еще шестеро находятся в больницах.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заметил, что, к сожалению, пандемия коронавируса не обошла Вооруженные силы России. Однако меры, принимаемые руководством Минобороны России и командирами воинских частей, позволяют «держать ситуацию на контроле», говорит он.

«Так, предпринятые накануне меры по проведению дезинфицирующих мероприятий на территории воинских частей и полигонов, являются определенным сдерживающим фактором против широкого распространения коронавируса в армии. Здесь не нужно скрывать, что некоторые воинские части с целью недопущения контакта с гражданскими служащими переведены на казарменное положение. Также замеряется температура у всех военнослужащих, ведется разъяснительная работа. Командиры воинских частей и подразделений ежечасно смотрят за соблюдением гигиены личного состава. На сегодня такие мероприятия продолжаются в воинских частях», — отметил Швыткин в интервью ФАН.

Ранее коронавирус был выявлен у 779 курсантов российских военных вузов. В Минобороны пояснили, что состояние здоровья зараженных не вызывает опасений, болезнь протекает без симптоматических проявлений.

В связи со вспышкой COVID-19 в Военно-медицинской академии имени Кирова ее начальник Александр Фисун покинул пост. Как указывается, из-за просчетов в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий не удалось предотвратить «инфицирование части курсантов».

Напомним, вспышка неизвестной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса.