Богомолов восхитил пользователей Сети необычным снимком Собчак

Москва, 24 апреля. Российский театральный режиссер Константин Богомолов не устает признаваться в любви своей супруге Ксении Собчак.

В настоящее время Богомолов и Собчак практически круглосуточно находятся вместе из-за режима самоизоляции, который был введен в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Однако даже в этой ситуации супруги не устают признаваться друг другу в любви.

Богомолов регулярно публикует в своих соцсетях красивые снимки, на которых запечатлена Собчак. При этом супруг всегда сопровождает фотографии романтическими подписями. Очередной снимок не стал исключением.

Богомолов публиковал фотографию, на которой запечатлена Собчак, прячущаяся за букетом тюльпанов. Сквозь букет можно увидеть только один глаз супруги.

«Любимая и опасная в зарослях тюльпанов», — подписал снимок Богомолов.

Подписчики были восхищены тонкой задумкой Константина, а также назвали пронзительным взгляд Ксении Собчак.

«Большой брат смотрит за тобой», — иронично прокомментировала снимок певица Глюкоза.

«Красивая, талантливая пара! С тонким чувством юмора! Безумно интересно смотреть ваши совместные сторис», — отмечает wwwenera.

«Ксения молодец, умная», — пишет ntalia336.

«Всевидящее око», — отмечает ninetka47.

«Классный кадр», — делится мнением avilkova_27.

«Обожаю вашу семью», — признается ntatalucky.

«Это любовь» — пишет suhonoyirina.

«Идея класс», — отмечает olgasokolova3686.

«Найди глаз среди тюльпанов», — пишет oksana_stus.

Напомним, в сентябре 2019 года Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу. К зданию ЗАГСа Собчак и Богомолов приехали на катафалке, а в ходе торжества Собчак подарила своему новому мужу эротический танец, который был исполнен на глазах многочисленных гостей свадьбы.