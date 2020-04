Воля довел поклонников до слез пронзительным стихом о самоизоляции

Пока мы все сидим дома, написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас. Музыку быстро накидал @andreycherniy. Мерси. Ссылка в сториз и в шапке профиля. Забирайте, слушайте, делитесь. Берегите себя. Обнял. П.С. если кому-то хочется добавить его в плейлист, то оно есть на всех музыкальных площадках. Там, кстати, еще два альбома моих стихов имеются. Времени полно. Слушайте на здоровье.

