Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Воля довел поклонников до слез пронзительным стихом о самоизоляции

57
0 Оставить комментарий

Воля довел поклонников до слез пронзительным стихом о самоизоляцииМосква, 24 апреля. Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля проявил поэтический талант и придумал тематическое стихотворение о самоизоляции. Плод своего творчества известный учитель русского языка и литературы опубликовал в Instagram.

Опус Воли оказался не напечатанным в виде текста, а зачитанным под музыку и соответствующий видеоряд.

«Пока мы все сидим дома, написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас». Послушайте! Получилось красиво», — нескромно заявил автор.

В своем стихотворении Воля рассказал о том, как изменился облик опустевшего города, и том, как сблизила вынужденная изоляция целые семьи. Кроме того, он не упустил возможность признаться в любви своей супруге — гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока мы все сидим дома, написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас. Музыку быстро накидал @andreycherniy. Мерси. Ссылка в сториз и в шапке профиля. Забирайте, слушайте, делитесь. Берегите себя. Обнял. П.С. если кому-то хочется добавить его в плейлист, то оно есть на всех музыкальных площадках. Там, кстати, еще два альбома моих стихов имеются. Времени полно. Слушайте на здоровье.

A post shared by Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on

Поклонники высоко оценили сочинение юмориста. Они признались, что его слова растрогали их до слез.

«До мурашек. Каждое слово — это правда»; «Безумно крутое стихотворение, Паша, ты такой молодец»; «Очень пронзительно… Я заплакала»; «Стихотворение прекрасное, желаю сочинить еще много таких добрых стихов»; «Павел, браво!!! Сколько смысла и души! Спасибо!» — написали восторженные фанаты.

Как сообщает портал «7 дней.ру», накануне в онлайн-выпуске Comedy Воля метко высказался о дистанционном обучении детей во время карантина.

«Это не карантин. Это «карадлявсехродителейнтин»! Детям нужно все наше внимание, они требуют этого. У тебя уже нет этих отмазок: «У меня важные дела», «Я уехал на работу». Да нет у тебя никаких важных дел, нет никакой работы. А они тебе говорят: «Давай еще что-то поделаем! Пап, давай еще что-то поделаем. Давай, давай, давай!». У тебя уже кончилась фантазия, а время еще 10 утра», — пошутил юморист о проблеме.

Новости партнеров

Источник: Instagram
Новости партнеров