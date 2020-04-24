Воля довел поклонников до слез пронзительным стихом о самоизоляции

Москва, 24 апреля. Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля проявил поэтический талант и придумал тематическое стихотворение о самоизоляции. Плод своего творчества известный учитель русского языка и литературы опубликовал в Instagram.
Опус Воли оказался не напечатанным в виде текста, а зачитанным под музыку и соответствующий видеоряд.
«Пока мы все сидим дома, написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас». Послушайте! Получилось красиво», — нескромно заявил автор.
В своем стихотворении Воля рассказал о том, как изменился облик опустевшего города, и том, как сблизила вынужденная изоляция целые семьи. Кроме того, он не упустил возможность признаться в любви своей супруге — гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой.
Пока мы все сидим дома, написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас. Музыку быстро накидал @andreycherniy. Мерси. Ссылка в сториз и в шапке профиля. Забирайте, слушайте, делитесь. Берегите себя. Обнял. П.С. если кому-то хочется добавить его в плейлист, то оно есть на всех музыкальных площадках. Там, кстати, еще два альбома моих стихов имеются. Времени полно. Слушайте на здоровье.
Поклонники высоко оценили сочинение юмориста. Они признались, что его слова растрогали их до слез.
«До мурашек. Каждое слово — это правда»; «Безумно крутое стихотворение, Паша, ты такой молодец»; «Очень пронзительно… Я заплакала»; «Стихотворение прекрасное, желаю сочинить еще много таких добрых стихов»; «Павел, браво!!! Сколько смысла и души! Спасибо!» — написали восторженные фанаты.
Как сообщает портал «7 дней.ру», накануне в онлайн-выпуске Comedy Воля метко высказался о дистанционном обучении детей во время карантина.
«Это не карантин. Это «карадлявсехродителейнтин»! Детям нужно все наше внимание, они требуют этого. У тебя уже нет этих отмазок: «У меня важные дела», «Я уехал на работу». Да нет у тебя никаких важных дел, нет никакой работы. А они тебе говорят: «Давай еще что-то поделаем! Пап, давай еще что-то поделаем. Давай, давай, давай!». У тебя уже кончилась фантазия, а время еще 10 утра», — пошутил юморист о проблеме.