Воля довел поклонников до слез пронзительным стихом о самоизоляции

Москва, 24 апреля. Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля проявил поэтический талант и придумал тематическое стихотворение о самоизоляции. Плод своего творчества известный учитель русского языка и литературы опубликовал в Instagram.

Опус Воли оказался не напечатанным в виде текста, а зачитанным под музыку и соответствующий видеоряд.

«Пока мы все сидим дома, написал стихотворение. Оно не только обо мне. Оно о нас. О том, что сейчас происходит вокруг нас и внутри нас». Послушайте! Получилось красиво», — нескромно заявил автор.

В своем стихотворении Воля рассказал о том, как изменился облик опустевшего города, и том, как сблизила вынужденная изоляция целые семьи. Кроме того, он не упустил возможность признаться в любви своей супруге — гимнастке и телеведущей Ляйсан Утяшевой.

Поклонники высоко оценили сочинение юмориста. Они признались, что его слова растрогали их до слез.

«До мурашек. Каждое слово — это правда»; «Безумно крутое стихотворение, Паша, ты такой молодец»; «Очень пронзительно… Я заплакала»; «Стихотворение прекрасное, желаю сочинить еще много таких добрых стихов»; «Павел, браво!!! Сколько смысла и души! Спасибо!» — написали восторженные фанаты.

Как сообщает портал «7 дней.ру», накануне в онлайн-выпуске Comedy Воля метко высказался о дистанционном обучении детей во время карантина.