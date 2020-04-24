Сирийские наемники отказывают вербовщикам Эрдогана, призывающим сражаться на стороне ПНС

Турецкое правительство столкнулось с серьезными проблемами при наборе новых наемников из сирийских группировок, отказывающихся сражаться в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Подробности сообщила турецкая газета Ahwal.

Издание отмечает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испытывает трудности при наборе новых наемников, которых вербовщики заманивают для участия в боях в Ливии. Несмотря на многочисленные обещания по предоставлению гражданства и большие деньги, радикалы все чаще отказываются от предложений отправиться сражаться на ливийской территории. Чтобы восполнить пробел в новых рекрутах, Анкара все чаще прибегает к запугиванию, вплоть до угроз смертью.

Примечательно, что ранее радикальная группировка «Файлак ар-Рахман» лишилась турецкого финансирования, отказавшись предоставить вербовщикам списки наемников, которые должны были быть отправлены в Ливию.

Следует отметить, что Ливийская национальная армия (ЛНА) регулярно отчитывается о пленении боевиков ПНС, в рядах которых присутствует большое количество сирийских наемников. Они рассказывают, что прибыли в Ливию, поверив в обещания вербовщиков, но вскоре убедились, что их обманули.