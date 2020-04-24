Голикова сообщила, что число заболевших коронавирусом в регионах увеличилось в два раза

Москва, 24 апреля. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за минувшую неделю увеличилось в более чем в два раза, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

«К сожалению, за прошедшую неделю — ровно с пятницы прошлой недели по пятницу этой недели — количество заболевших в Российской Федерации выросло более чем в два раза. Если точнее, в 2,1 раза», — сказала чиновница.

По словам Голиковой, регионы «несколько отстают» от Москвы и Подмосковья по заболеваемости новым видом вируса, но и там наблюдается прирост. Рост заболеваемости в регионах выше, чем по России в целом — «это уже в 2,3 раза», добавила она.

Вице-премьер также сообщила, что динамику по темпу роста оценивают день ко дню, и она несколько успокаивает.

«Та кривая, которая развивается в Российской Федерации, носит более пологий характер, дает возможность системе здравоохранения подготовиться к тем вызовам, которые перед ней стоят», — сказала Голикова.

При этом, по ее словам, система здравоохранения в Москве и Московской области работает с большим напряжением в связи с коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России по состоянию на 24 апреля у 68 622 была выявлена коронавирусная инфекция, более пяти тысяч человек выздоровели, 615 скончались.