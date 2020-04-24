Эксперт считает, что борьба Асада с коронавирусом показывает его заботу о народе Сирии

Открытие полевых пунктов для пациентов, введение карантинных мероприятий и дезинфекция общественных мест — как в Сирии реализуется поставленная Башаром Асадом задача по сдерживанию распространения коронавируса, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Александр Перенджиев.

Фронтовая борьба с вирусом

Бойцы Сирийский Арабской Армии (САА) разворачивают полевые обсервационные пункты для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Согласно информации сирийского информационного агентства SANA, накануне один из таких пунктов начал работу на юге провинции Идлиб, в населенном пункте Хан-Шейхун. Отмечается, что обсервационный полевой лагерь состоит из небольшого стационара, а также двух больших палаток.

Открываемые на всех подконтрольных правительству территориях страны обсервационные пункты помогают сирийским врачам следить за состоянием здоровья пациентов, у которых отмечаются симптомы заболевания: высокая температура и сильный кашель. По возможности пациенты проходят лечение на месте, но в случае ухудшения состояния здоровья их экстренно перевозят в ближайший госпиталь.

Доцент кафедры социологии и политологии РУЭ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как проводимые САА мероприятия демонстрируют связь правительственной армии с народом.

Народная армия

Как считает собеседник ФАН, открытие бойцами сирийской армии полевых обсервационных пунктов поможет сдержать распространение коронавируса.

«Нужно понимать, что на некоторых территориях Сирии гражданская инфраструктура, в том числе медицинская, функционирует на низком уровне по причине ведущейся войны, и кроме правительственной армии жителям в таких экстренных случаях никто помочь не может. Это не просто оказание помощи, но и воссоздание медицинской инфраструктуры, поскольку сейчас воевать армии приходится по большей части не с террористами, а таким необычным врагом — вирусом. Оказываемая помощь показывает, насколько сирийская армия — народная. Кто бы что ни говорил, САА выступает защитницей своего народа, в отличие от той же «умеренной оппозиции». Никто кроме сирийского властей и правительственной армии не желает помогать населению. А ведь так много было заявлений прозападных активистов о том, что они переживают о судьбе сирийцев», — говорит политолог.

Эффективные меры

Заметим, что открытие полевых пунктов являются дополнительными мерами к тем, что с начала апреля реализуются по указу правительства Сирии.

Ранее власти объявили о введении карантина и запрета на перемещения между провинциями без серьезной необходимости для сдерживания распространения коронавируса. Также в подконтрольных правительственным силам населенных пунктах регулярно проводится дезинфекция общественных мест.

Согласно информации представителей Минздрава Сирии, сейчас в стране выявлено 42 случая заражения.

Как считает Александр Перенджиев, предпринимаемые Башаром Асадом меры по сдерживанию распространения коронавируса отлично демонстрируют то, что сирийское правительство заботится о своем народе и его сохранении.