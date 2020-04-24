Новый медицинский центр в Одинцово готов к приему пациентов. ФАН-ТВ

Многофункциональный медицинский центр рос буквально на глазах. На всю работу специалистам Военно-строительного комплекса потребовалось 38 суток. Комплекс расположился на базе военного госпиталя Вишневского в подмосковном Одинцово. Это уже второй полностью готовый Медцентр Министерства обороны из 16. Первый открылся в Нижнем Новгороде неделю назад.

«Медицинский центр предназначен для оказания специализированной медицинской помощи больным с различной инфекционной патологией», — рапортует начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Пациентов с COVID-19 здесь готовы принимать уже сегодня. Имеется запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты.

«Медицинский центр рассчитан на 100 коек. Из них — это 90 коек непосредственно изоляторы для пациентов, и 10 коек представлено реанимационными помещениями», — рассказывает начальник приемного отделения Иван Гончар.

Здесь самое современное оборудование: компьютерные томографы и рентген, аппараты УЗИ, анестезиологии и эндоскопии. Для больных с тяжелым поражением легочной ткани имеются аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации и ИВЛ.

«Мы можем видеть аппарат ИВЛ, который позволяет проводить различные виды искусственной вентиляции легких, с разными параметрами. Но нужно всегда помнить, что самое главное, это не техника, которая находится здесь, а люди, которые умеют грамотно работать с этой техникой и творчески подходят к процессу лечения пациентов», — подчеркнул начальник реанимационного отделения Артур Хайруллин.

На 100% укомплектован и штат: всего 131 сотрудник, среди них 27 врачей. Все они прошли подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт Петербурге.