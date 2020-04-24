Комитет Палаты представителей призвал к перемирию в Ливии в месяц Рамадан

Триполи, 24 апреля. Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии выступил с заявлением, в котором призвал соблюдать перемирие в месяц Рамадан. Подпись под документом поставил глава комитета Таляль Абдалла Майхуб.

Профильное ведомство предупредило также о возможной угрозе со стороны Турции, которая намеревается применить на территории Ливии химическое оружие. В заявлении указывается, что Анкара хочет использовать самолеты типа F-16 для инсценировки атаки со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА).

Майхуб призвал Совет безопасности ООН принять во внимание заявление его комитета. Он также объявил о необходимости отправить на территорию африканского государства специалистов, которые могли мониторить ситуацию для предотвращения возможной угрозы.

Ранее лидер Палаты представителей в Тобруке (единственного легитимного органа власти в стране) Агила Салех заявил о необходимости сформировать новые президентский совет и правительство, заняться конституцией и организовать президентские выборы, а также избрать членов парламента.

При этом фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар призвал мирных граждан поддержать аннулирование подписанных в 2014 году Схиратских соглашений, с помощью которых террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии делегировали свои полномочия на два года.

Ливийские племена положительно оценили готовность Хафтара очистить страну от терроризма и призыв объединиться для достижения мира.