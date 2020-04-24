Окрепшая Бабкина заказала себе в больницу вкусной домашней еды

Москва, 24 апреля. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, находясь на лечении от двусторонней пневмонии, окрепла и заказала себе в больницу «вкусной еды». Об этом рассказал концертный директор исполнительницы Сергей Горох.

Состояние певицы улучшается с каждым днем. Она восстанавливается после тяжелого заболевания и все чаще выходит на связь с близкими. Как пишет Kp.ru, при первой возможности воспользоваться телефоном артистка немедленно позвонила сыну, мужу и своему директору.

Несколько важных звонков близким Бабкина сделала и в пятницу, 24 апреля.

«Сегодня она сама позвонила внучке Марфе, поздравила с днем рождения — девочке исполнилось 5 лет. А еще заказала своим поварам вкусной еды. Честно говоря, даже не знаю, что ей приготовили, но уже доставили в больницу», — сообщил Горох.

Он добавил, что настроение у звезды «хорошее, позитивное». По его словам, она передавала всем большой привет и условилась быть на связи.

Напомним, что в начале апреля Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией в частный медицинский центр. По некоторым данным, певица почувствовала себя плохо вскоре после празднования юбилея — 19 марта ей исполнилось 70 лет. Несмотря на недомогание, к докторам она обратилась не сразу.

На момент госпитализации организм знаменитой пациентки был крайне ослаблен, поэтому врачам пришлось на несколько дней ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Изначально у певицы подозревали коронавирус, однако, по имеющейся информации, диагноз не подтвердился.

В настоящее время исполнительница долечивается в частной клинике и чувствует себя хорошо.