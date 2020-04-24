Правительство РФ направит 10 млрд рублей на поддержку мусорных операторов

Москва, 24 апреля. Правительство поддержит региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Власти направят на эти цели более 10 млрд рублей. Абрамченко пояснила, что с начала ввода режима самоизоляции объем отходов повысился на 20%.

«Также фиксируется низкая собираемость платежей за вывоз мусора. Это накладывает на региональных операторов дополнительную нагрузку», — отметила вице-премьер, ее слова передает телеканал «360».

Правительство считает, что эти меры не допустят мусорных коллапсов. В России необходимо исключить все возможные сбои на фоне снижения платежей за вывоз мусора на 60%.

Средства на поддержку региональных операторов начнут перечислять в ближайшее время. Напомним, что в стране реализуется мусорная реформа, ее целью является ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор отходов.

Сортировать мусор необходимо, чтобы использовать его в качестве вторичного сырья. Реформа связана с национальным проектом об экологии.