Ливийцы поддержали призывы очистить страну от террористов

Москва, 24 апреля. Все больше граждан Ливии поддерживают фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара. Ливийские племена положительно оценили его готовность очистить страну от терроризма и призыв объединиться для достижения мира.

Племя Хувейлид в городе Злитен объявило о поддержке Ливийской национальной армии. В населенных пунктах Сирт и Дерна прошли праздничные шествия с транспарантами, участники акций скандировали лозунги за фельдмаршала. Также в поддержку Хафтара высказались жители Хомса и племя Аль-Хаббун Шаиб Амин Хаббуни. Еще одна демонстрация — на этот раз автомобильная — состоялась в городе Адждабия, расположенном в северной части страны.

Совет шейхов и старейшин также не обошел стороной заявление фельдмаршала. В заявлении отмечено, что Ливия столкнулась не только с такими серьезными проблемами как терроризм и иностранная оккупация, но и коронавирусной инфекцией. Совет подчеркнул, что Хафтар возглавил освободительное сопротивление, пользу которого ощущают все жители страны.

Кроме того, совет считает верной идею Хафтара аннулировать Схиратские соглашения, смысл которых извратили члены так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое утратило свою легитимность еще два года назад.