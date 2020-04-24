Украинские боты написали за итальянцев русофобскую петицию, но им никто не поверил

Украинское интернет-издание «Обозреватель» опубликовало статью под сенсационным названием «Итальянцы взбунтовались против «медиков» Путина: от властей потребовали ответа».

Интересно, что украинское издание, печатающее материалы в основном на украинском языке, носит русское название (на украинском «обозреватель» — «оглядач»), но не это главное.

После такого заголовка читатель рассчитывает узнать подробности бунта: насколько он был многочисленным, были ли жертвы при его подавлении, так как бунт не может быть успешным — в этом случае его называют по-другому. И уже в первых строчках статьи узнает, что «бунтом» является всего лишь петиция к президенту и правительству Италии «с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом».

Обратите внимание: авторам петиции нужен только рассказ, а вывода российских медиков из Италии они не требуют — то ли боятся возмущения итальянцев, то ли предполагают, что в жизни всякое бывает и они смогут и им оказать помощь, если COVID-19 и до них доберется. Автором петиции в статье названа «гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции». Таким образом выясняется, что на самом деле ни бунта, ни даже итальянцев нет.

Суть петиции ее автор сама излагает в интервью, опубликованном в этой статье:

«Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый – почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди — это кто? За неделю их «работы» у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос — мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa».

Если бы автор петиции удосужилась посмотреть хотя бы в Интернет, то, к своему ужасу, она бы узнала, что в России практически все медики военные, так как после окончания медицинского университета они становятся офицерами запаса. А что касается количества прилетевших, то она же сама пишет, что прилетевшие проводили дезинфекцию. И что, по ее мнению, ею тоже должны медики заниматься? Имеются специальные машины для дезинфекции, которые обслуживают соответствующие экипажи. Еще до прибытия медиков в Италию было объявлено, что прибудет восемь врачебно-сестринских бригад, а это значит, что, кроме врачей, есть и медицинские сестры.

Утверждение, что прибывшие из России продезинфицировали только один дом престарелых — очередная ложь. Наши медики только в Бергамо обработали 65 объектов и развернули полевой госпиталь, в котором уже вылечили 29 человек. Сейчас дезинфицируют дома престарелых и больницы в Брешии.

Что касается «угроз» журналистам la Stampa, то Федеральное агентство новостей писало про материалы этой газеты в статье «Европейцы не поддержали русофобию своих СМИ».

В статье «Обозревателя» об этом пишут так:

«В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими «медиками». Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны, и это не более, чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в «русофобии».

Тут все правда, кроме того, что наш генерал обвинил итальянскую газету еще и во лжи. Но в любом случае возникает вопрос: где же здесь угрозы итальянским журналистам, про которые пишут в петиции?

Заканчивается статья так:

«Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской «помощи», местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов».

Читать это совсем смешно. Учитывая воинствующую русофобию la Stampa и ее украинских приспешников, можно не сомневаться, что при любом самом малюсеньком скандале, даже если наш офицер кому-то на ногу наступит, в Бергамо бы сбежалось множество антироссийских журналистов, которые расписали бы его во всех подробностях. Но так как ничего этого нет, то и сообщение о скандалах — просто еще одна ложь.

То, что очередная попытка оклеветать российскую помощь Италии провалилась, ярче всего свидетельствуют комментарии под статьей в «Обозревателе». Все, даже те, кто верит в написанное, пишут на русском языке, но таких доверчивых мало. Большинство просто смеется над Натальей Гебрич и ее петицией.

Гервалов Сергей:

«Что вы пишете бред. Напишите нам лучше, где так называемое государство Украина. Почему нет помощи пенсионерам и людям, которых повыгоняли за свой счет. А только умеют драть налоги и заставлять детей петь гимны в школах и орать «Слава Украине!».

Олег Ш.:

«Если завтра я напишу петицию в Бундестаг с требованием ликвидировать военные базы США на территории Германии, то «Обозреватель» напишет, что немцы взбунтовались против Америки? В конце концов, почему меня нельзя считать немцем, если Наталья Гебрич — итальянка?»

Петя Иванов:

«Гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич» — выдают желаемое за действительное. Все итальянцы благодарны России, одна «итальянка» возбудилась. Разумным украинцам стоит почитать сообщения настоящих итальянцев в «Фейсбуке» главы МИД Италии Ди Майо. Вся Италия славит Россию».

7 VIP 7:

«Твари продажные свалили в Италию, чтоб деньги зарабатывать и чтоб экономику поднять другим странам, а потом к нам приедут, чтобы пенсию получать на старости. Пускай, где кто работает, тот там и получает пенсию».

Victor Ideiniу:

«У нас уже много случаев, когда жены не пускают домой вернувшихся заробитчан из-за страха перед европейской заразой. Чувак три года гoвнoчистом вкалывал, чтобы она от голода не сдохла, а она его: «Пошел на [цензура]».

Стаценко Виктор:

«Почитайте фамилии подписантов! Там сплошные Одарки, Гануси и Мыколы. Щырые це европейцы!»

С автором последнего комментария невозможно не согласиться. Действительно, среди 20761 подписавшихся за три недели крайне мало чисто итальянских имен и фамилий. И даже это небольшое для 60-миллионной Италии количество подписей собрано при помощи украинских СМИ. Они, как «Обозреватель», не только пишут про петицию, но и дают ссылку на сайт, где ее можно подписать

Таким образом, чтобы подписать петицию не нужно не только быть итальянцем, но даже и находиться в Италии, чем и пользуются украинцы. При этом петиция, которую в большинстве своем подписали потомки бандеровцев и украинских эсэсовцев, выдается за мнение итальянского народа. Как авторы статьи в «Обозревателе», так и авторы петиции, обвиняют нашу армию в шпионаже, но это не мешает им использовать фотографии с сайта Министерства обороны России.

На сайте с петицией тоже написаны комментарии, и почти все они с оскорблениями русского народа. При этом написаны на русском языке, что подтверждает все вышенаписанное. Некоторые пишут еще и на английском, очевидно, чтобы отчитаться за проделанную работу перед заказчиком.

Один из немногих комментариев на итальянском принадлежит нашей сонароднице Елене Шубиной. И она пишет: