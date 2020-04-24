Мединский назвал способ борьбы со сносом советских памятников в Чехии

Москва, 24 апреля. Чешские политики, которые санкционировали снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, таким образом просто «вымещают свой комплекс неполноценности», считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

При это они оскорбляют не только россиян, но чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей – солдат маршала Конева.

«Чтобы бороться с подобным, мы будем рассказывать историческую правду, как было на самом деле, вести более активную информационную политику», — подчеркнул он во время онлайн-лекции в МГИМО.

Мединский также обратил внимание, что памятник Коневу в Праге был изготовлен властями этого города и установлен в знак благодарности за освобождение столицы Чехии.

Напомним, решение о сносе памятника власти района Прага-6 приняли еще 12 сентября 2019 года. 3 апреля этого года монумент был демонтирован. Инициатором сноса был глава района 36-летний Ондржей Коларж. По его словам, памятник передадут в музей истории ХХ века.

По данному факту Следственный комитет РФ возбудил дело об публичном осквернении символов воинской славы РФ. 15 апреля Медицинский передал передал в ведомство список лиц, которые должны ответить за снос монумента.

Действия чешских политиков прокомментировали ранее и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона настоятельно призывает Чехию исполнять свои обязанности согласно заключенному между странами договору о сохранение воинских памятников. По словам дипломата, Москва готова к предметному диалогу по проблеме сноса памятника Коневу.

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж монумента глупостью. По мнению политика, люди, которые развернули борьбу с памятником маршалу, просто никчемные. Кроме того, он напомнил, что Иван Конев освободил от немецко-фашистских захватчиков не только Прагу, но и Освенцим.