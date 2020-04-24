Голикова заявила об успешном сдерживании распространения COVID-19 среди пожилых в РФ

Москва, 24 апреля. Распространение коронавируса среди людей старше 65 лет в России удалось сдержать. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В пятницу, 24 апреля, зампредседателя правительства провела совещание с ведущими экспертами в области эпидемиологии и вирусологии. Обсуждалась текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России.

В своем выступлении Голикова отметила много негативных моментов, но выделила и некоторые успехи. Среди них — сдерживание инфицирования среди пожилых.

«Когда этот недуг у нас начинался, мы с вами говорили о том, что нам нужно максимально защитить старшее поколение — 65+. И мы очень быстро приняли эти меры, и, должна сказать, что здесь нам удалось сдержать распространение в этой возрастной категории. Но сейчас, как мы уже отмечали, болеют и молодые, и люди среднего возраста», — обратила внимание вице-премьер.

Также в ходе совещания Голикова назвала работу системы здравоохранения в центральном регионе, в первую очередь в Москве и Подмосковье, напряженной, передает «Вечерняя Москва».