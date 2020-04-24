Донбасс сегодня: десантники Киева пошли «вразнос» в ЛНР, COVID-19 косит ряды ВСУ сотнями​​​​​​​

Донбасс, 24 апреля. «Защитники» Украины стреляют по Донецку из зенитных установок и минометов. В армии Киева увеличилось количество небоевых потерь. Коронавирус свирепствует в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки украинские силовики произвели 15 обстрелов территорий ЛНР и ДНР. Поселок Донецкий в ЛНР подвергся обстрелам два раза из минометов и орудий боевых машин пехоты. В ДНР зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Огонь открывался в направлении четырех населенных пунктов, в том числе по Донецку и Горловке. В Петровском районе Донецка повреждена квартира многоэтажного жилого дома. При обстрелах были задействованы минометы, гранатометы и зенитные установки.

Небоевые потери ВСУ растут с каждым днем

По информации управления Народной милиции ДНР, в зоне дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ один из рядовых на почве национальных разногласий расстрелял трех своих сослуживцев. Один боец, Алешин, погиб от выстрела в голову, еще двое, Фарини и Коршунов, получили тяжелые ранения брюшной полости.

Чтобы скрыть происшествие от родственников пострадавших и от широкой общественности, командование оперативно-тактической группировки «Восток» пригласило в часть украинских журналистов, которые представят в видеосюжете погибшего и раненых солдат как жертв обстрелов со стороны ДНР. Уже известно, что корреспонденты каналов «1+1» и ICTV направились из Волновахи на передовую для выполнения поставленной задачи.

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло в 57-й мотопехотной бригаде в районе села Пески. По официальной версии командования, телефонистка Тарлапан получила ожог лица из-за нарушений техники безопасности. Однако по сведениям разведки ДНР, в лицо женщине плеснула кислоту одна из жен сослуживцев военнослужащей, которая была очень недовольна аморальным поведением Тарлапан. Ревнивая женщина осуществила свою месть, когда телефонистка возвращалась со службы домой.

Ситуация с инфицированными коронавирусом солдатами ВСУ обострилась

Как рассказали корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве ЛНР, по имеющейся информации, около 800 солдат ОТГ «Север» помещены в карантин с пневмонией и коронавирусом. Больные находятся в обсервации. Свыше 430 человек болеют легкой формой пневмонии, а у 350 человек подтверждено инфицирование новой формой вируса. Инфицированных доставляют в гражданские больницы городов Луганской области — Рубежного, Марковки и Старобельска. Только за прошедшие сутки госпитализировано с подозрением на коронавирус около 50 силовиков украинской армии.

Аналогично протекает ситуация с выявлением коронавирусных больных и в Донецкой области. В подразделениях ОТГ «Восток» изоляторы не в состоянии вместить всех заболевших. Так, в 28-й механизированной бригаде ВСУ изолятор предназначен для 18 больных, а в наличии имеется уже семь зараженных и 25 под подозрением. Командир бригады Марченко обратился к волонтерским организациям за помощью в покупке и доставке медпрепаратов. Однако во время передачи груза волонтеров задержала военная полиция за нарушение карантинных мер. Лекарства в часть так и не поступили, а в отношении действий комбрига проводится проверка в штабе силовой операции.

Солдат ВСУ командиры отпускают в самоволку за взятку

Десантники из 25-й бригады ВСУ массово уходят в самоволку и, не выезжая из зоны ООС, грабят местное население, рассказали в Народной милиции ЛНР. Около 20% личного состава бригады считаются дезертирами, по их розыску проводятся служебные мероприятия. Численность бригады проверяет штаб ООС в связи с многочисленными жалобами мирных жителей на совершение преступлений военнослужащими.

Комиссию возглавил заместитель командующего ООС по стратегическим коммуникациям Андрей Игнатьев. В основном преступления десантников зафиксированы в городах Счастье и Станица Луганская. Комиссия выяснила, что большую часть дезертиров отпустили из расположения бригады ротные командиры, у которых можно «отпроситься» на несколько дней за сумму взятки от одной до пяти тысяч гривен.