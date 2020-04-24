Боярская и Матвеев раскрыли секрет, как сохранить идиллию на самоизоляции

Москва, 24 апреля. Популярные актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев рассказали, как живут в режиме самоизоляции, и раскрыли секрет, как сохранить идиллию в отношениях.

Актеры поговорили с популярным писателем Александром Цыпкиным, которому рассказали, как им живется на удаленке.

«Во-первых, мы стараемся утром не глядеть друг другу в глаза, — честно признался Матвеев. — Нам не стыдно за проведенную ночь. Стараемся соскучиться. Туалет, душ и ванная — по расписанию, оно на холодильнике».

Боярская в свою очередь призналась, что стала чаще общаться с супругом, однако чего-то нового о нем так и не узнала. По ее словам, Матвеев полтора часа в день тренируется на балконе — на радость не только ей, но и соседям. Более того, 37-летний артист уделяет время на репетиции. По его словам, он встречается по видеосвязи с коллегами, с которыми работает над картиной, которая будет сниматься на удаленке.

Супруги призналась, что за почти месячный период самоизоляции даже ни разу не поссорились.

«Ни разу не повысили друг на друга голос, не сказали, что раздражаем друг друга, — пояснила Боярская. — Или «отстань от меня, я ушел на улицу».

Не могут нарушить идиллию в семье и дети — восьмилетний Андрей и полуторагодовалый Григорий. По словам актрисы МДТ — Театра Европы, иногда детей отправляют на дачу к родителям, однако моментов, когда супруги остаются дома одни, не так много. Более того, со старшим сыном чета и читает, и смотрит фильмы, и играет в настольные игры.