Сирийская группировка отказалась передать Турции наемников для отправки в Ливию

Анкара, 24 апреля. Турция решила сократить финансирование сирийской группировки «Файлак ар-Рахман», отказавшейся предоставить список боевиков для отправки в Ливию. Об этом со ссылкой на заявление Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщил канал 218tv.

SOHR отметила, что командование протурецкой группировки «Файлак ар-Рахман» ответило отказом на запрос Анкары предоставить списки радикалов, которые должны были быть отправлены в Ливию для участия в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Вероятно, на решение командования «Файлак ар-Рахман» повлияли недавние сообщения от сирийцев, сражавшихся в Ливии. Многие из них обращались к своим соотечественникам с призывом не приезжать в североафриканскую страну, указывая на обман турецких вербовщиков. Многим из них говорили, что они будут сражаться против террористов ИГ1 (запрещено в РФ) в рядах Ливийской национальной армии (ЛНА), однако на деле выяснялось, что они сражаются вместе с радикалами, а не против них. Вербовщики обещали наемникам высокую зарплату, однако после разового расчета им перестали платить.

«Файлак ар-Рахман» — вооруженная исламистская группировка, связанная со «Свободной сирийской армией», преимущественно состоящей из протурецких бандформирований и экстремистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.