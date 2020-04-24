Сирия, 24 апреля. Турция прекратила финансирование боевиков подконтрольной «Фейлак ар-Рахман» за отказ от участия в гражданском конфликте в Ливии. Неизвестные боевики совершили нападение на патруль «Демократических сил Сирии» на востоке Дейр-эз-Зора. Турция направила конвой военной техники в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной и строительной техники на юг Идлиба; прекратили финансирование группировки «Фейлак ар-Рахман».

«Сирийская национальная армия» (СНА): провела рейды и арестовала несколько мирных жителей на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились одного боевика при нападении неизвестных на востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на юге Хасаки.

Провинция Алеппо

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, Турция прекратила финансирование боевиков из состава подконтрольной им группировки «Фейлак ар-Рахман». Согласно источникам SOHR, финансирование группировки было заблокировано после того, как боевики проигнорировали запрос от Анкары со списком боевиков, которые будут направлены в Ливию для поддержки нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Группировка отказалась покидать север Алеппо в свете недавнего прибытия в провинцию конвоя с раненными и убитыми в Ливии членами «Сирийской национальной армии».

Источник также сообщил, что протурецкие боевики провели два рейда в поселках Мабатла и Шейх-Хадид, в ходе которых арестовали несколько человек без предъявления им обвинений. Как передают местные источники, серия арестов была проведена якобы в рамках кампании по повышению безопасности в кантоне Африн и направлена на поиск и поимку агентов «Отрядов народной самообороны» (YPG) и дезертиров.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции продолжились вылазки неизвестных боевиков, предположительно, из состава запрещенного в РФ «Исламского государства». Как передает источник в сети Twitter @ alkhabour21, группа вооруженных людей совершила нападение в городе Аль-Бусейра, где открыли огонь по патрулю сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш». Один курдский боевик был тяжело ранен и доставлен в городской госпиталь. После инцидента боевики «Асайиш» провели в районе рейд с обысками.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Baladi News, в Идлиб прибыл конвой военной техники турецкой армии и колонна грузовиков с грузом материально-технического обеспечения. Колонна вошла на территорию Сирии через погранпереход «Кафр-Лусин» на севере провинции, после чего направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии на юге провинции. Местные источники отмечают, что в составе колонны были замечены танки, бронированные автомобили и строительная техника.

Провинция Хасака

На юге провинции вновь активизировалась авиация международной коалиции. Как передает агентство Aleppo AMC, в воздушном пространстве над городом Аш-Шаддади вновь наблюдали разведывательные самолеты ВВС США. Причины, по которым количество вылетов истребителей коалицией в районе Аш-Шаддади и у поселка Тель-Байдар было увеличено не сообщаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.