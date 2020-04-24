Мантуров рассказал, когда в России начнется выпуск вакцины от коронавируса

Москва, 24 апреля. Производство вакцины против коронавируса в России начнется до конца 2020 года. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем с июня начать доклинические и клинические исследования для того, чтобы до конца года - будем стараться всячески, чтобы это было быстрее - выдать уже готовую вакцину для использования людьми», — сказал Мантуров в эфире телеканала RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц. С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.