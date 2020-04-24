Москва, 24 апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом она сообщила в ходе совещания с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

По ее словам, карантинные меры являются причиной психологической усталости людей и падения темпов экономического роста, поэтому следует оценить возможность их ослабления.

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — пояснила Голикова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 190 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения коронавирусом, 615 человек скончались. Более пяти тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.