Сайт ФАН восстановил работу

Москва, 24 апреля. Сайт Федерального агентства новостей вновь нормально функционирует после хакерской атаки. На то, чтобы полностью восстановить работу сайта, нашим техническим специалистам потребовалось около двух часов.

ФАН забарахлил вечером в пятницу. Судя по всему, речь идет не о рядовом сбое, а о заранее спланированной диверсии.

Примечательно, что это далеко не первая атака на riafan.ru. Пожалуй, самая памятная состоялась в ноябре 2018 года. Тогда сервера и служебная почта ФАН подверглись нападению со стороны United States Cyber Command США (подразделение Пентагона). Последствия той атаки оказались незначительными и были устранены в считанные часы.

В целом, с момента создания в 2014 году ФАН не раз подвергался атакам, в том числе DDoS, со стороны украинских спецслужб.