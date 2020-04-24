Из-за коронавируса украинские безработные грозят Киеву акциями неповиновения 

На днях в ходе экстренного заседания правительство Украины одобрило положение, согласно которому каждый украинец, лишившийся из-за карантина пандемии COVID-19 работы и стабильного заработка, сможет получить от государства разовую материальную помощь в размере минимальной оплаты труда. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, нововведение позволит предотвратить возможный «социальный взрыв, спровоцированный последствиями коронавируса». В то же время местные правоохранители вынуждены констатировать резкий рост преступности на всей территории от Ужгорода до Славянска: окончательно обнищавшие граждане не только не доверяют властям, но и грозят им новыми показательными акциями неповиновения. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Бывший «ветеран» так называемой АТО Владимир Романюк (имя изменено) может оказаться за решеткой на срок до 12 лет. А все потому, что в начале апреля под Киевом он осуществил вооруженное нападение на дом своего начальника, ранив охранника и застрелив собаку. На допросе Владимир признался, что автомат привез из Донецкой области, а во владения босса ворвался для того, чтобы «восстановить финансовую справедливость». Как оказалось, ранее Романюк и несколько его товарищей, работавшие на частной фабрике, были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

«У меня и у моих друзей закончились деньги, нам нечем кормить семьи, — резюмировал он. — Под предлогом карантина нас попросту вышвыривают за ворота. Я пришел забрать свое. Поверьте, уже очень скоро по моим стопам пойдут сотни тысяч людей, у которых теперь нет будущего».

Поведение Романюка на Украине сегодня действительно одобряют многие обездоленные украинцы. Так, накануне в Черниговской области был задержан некий активист, создавший общественную организацию «Безработные против коронавируса» и провозгласивший право «всех уволенных и бедных граждан грабить банки и богачей». «Активист» и двое его соратников были пойманы правозащитниками после неудачной попытки ограбления заправочной станции.

«Чем еще мы можем сообщить [обществу] о своих проблемах?» — вопросил он.

А ведь, по сути, есть чем: согласно официальной информации, только за последние две недели на Украине нападениям подверглись 15 финансовых учреждений, еще более 50 зданий, принадлежащих бизнесменам, были частично разрушены.

«Я лично подожгла три квартиры своего босса, чтобы он понял, что был неправ, увольняя меня», — заметила пользователь киевского форума в Сети и тут же добавила, что распространит номера телефонов руководителя и его супруги в специальной базе данных, фиксирующей заболевших COVID-19.

«Да, сейчас на Украине из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса работы лишились около трех миллионов человек, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН сотрудница отделения Службы занятости Марина Яковченко. — Лично мне кажется, что в обозримом будущем альтернативной работы они получить не смогут. Из Евросоюза и России вернулись заробитчане — теперь на одну рабочую вакансию у нас претендуют до 10 людей. Я могу им лишь порекомендовать услуги «электронного консультанта», который в итоге выдаст соискателю фразу «Приходите снова». Они-то придут, но с какими намерениями?»

Как сообщил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности источник в Министерстве социальной политики Украины, программа официального Киева по материальной поддержке украинских безработных обречена на фиаско.

«В казне нет денег на то, чтобы обеспечить всех тех, кто лишился работы или социальных льгот в условиях болезни (речь идет о карантине COVID-19. — Прим. ФАН). Не удивлюсь, если грабежи банков и налеты на владения обеспеченных украинцев станут обыденным явлением», — добавил он.

Тем временем украинское правительство планирует рассмотреть вопрос о привлечении в государственный бюджет дополнительные кредиты от Евросоюза и США. Однако на данный момент ни Брюссель, ни Вашингтон на соответствующие запросы Киева не реагируют.