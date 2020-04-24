Путин запретил чиновникам и госкомпаниям покупать иностранные лимузины

Москва, 24 апреля. Президент России Владимир Путин запретил чиновникам и госкомпаниям не покупать иностранные лимузины. По мнению главы государства, в такое сложное экономическое время нужно поддержать отечественных производителей.

«Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — заявил российский лидер.

Президент также распорядился, чтобы кабмин подготовил документы для возможности продажи автомобилей дистанционно. Кроме того, Путин подчеркнул, что на программы поддержки россиянами россиянами отечественных машин нужно направить 7 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, на сегодняшнем совещании президент призвал подставить плечо российскому автопрому, который сейчас, как и многие другие отрасли, испытывает крайне непростое время. Так, в первые недели апреля у некоторых отечественных производителей почти остановились продажи. Без поддержки ситуация может стать критической и привести к сокращению рабочих мест и падению зарплат.