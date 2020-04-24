Акушер-гинеколог рассказал об опасности COVID-19 для беременных

Москва, 24 апреля. Подтвержденный COVID-19, за исключением тяжелой формы, не является показанием для прерывания беременности и кесарева сечения, беременные не входят в группу риска по этому заболеванию. Об этом заявил академик РАН, акушер-гинеколог Марк Курцер.

Он прокомментировал решение российского Минздрава, позволяющее врачам прерывать беременность пациенток с тяжелой формой COVID-19 на сроке до 12 недель.

Курцер подчеркнул, что речь идет о случаях, когда состояние женщины критическое, и она находится на искусственной вентиляции легких.

«Самопроизвольные роды здесь невозможны. Во всех других случаях это решается индивидуально и ведущими здесь являются акушерские диагнозы, акушерские проблемы», — объяснил он телеканалу «360».

По мнению медика, беременные не входят в группу риска по COVID-19. Он уточнил, что в настоящее время случаи трансмиссий передачи инфекции от матери к плоду неизвестны, также не зафиксированы случаи, когда коронавирус вызывал бы у детей пороки развития.

Академик убежден, что COVID-положительный диагноз матери не является показанием для кесарева сечения. По его словам, из всех инфицированных его сделали лишь одной 46-летней женщине. Причем на этот шаг врачи пошли не из-за болезни, а планово, поскольку роженица вынашивала двойню после ЭКО.

Ранее о влиянии COVID-19 на плод рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева. Она отметила, что доказательств внутриутробной передачи вируса от матери к ребенку у специалистов пока нет, а а подавляющем большинстве случаев новорожденные не заболевают этой инфекцией.