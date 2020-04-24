ГИБДД объяснила, как ездить между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса

Москва, 24 апреля. Россияне при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за распространения коронавируса нового типа должны внимательно следить за информацией на официальных сайтах и иметь при себе документы, в том числе справку об отсутствии заболевания. Об этом рассказали в ГИБДД.

В Госавтоинспекции объяснили, что в большинстве регионов сейчас нет ограничений на проезд транзитного транспорта. Меры принимаются региональными властями, поэтому ГИБДД посоветовало иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и отдельных городов, а также населенных пунктов.

В ведомстве призвали россиян перед поездкой изучить оперативные данные, меняющиеся в зависимости от эпидемиологической обстановки, а также собрать документы, причем не только основные, но и такие, как, например, справка о временной регистрации в другом городе.

В ГИБДД рекомендовали отправляться в поездки лишь в случае крайней необходимости.

«Если есть возможность их избежать, оставайтесь дома и соблюдайте режим самоизоляции», — добавили в ведомстве.

Согласно последним данным, в России число заболевших коронавирусом превысило отметку в 68 тысяч человек, около 5,5 тысячи пациентов выздоровели, 615 скончались. Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что производство вакцины против коронавируса в стране начнется до конца этого года.