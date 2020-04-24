Певец Глызин рассказал, кто должен победить в шоу «Маска»

Москва, 24 апреля. Участник шоу «Маска» и певец Алексей Глызин считает, что победу в телепроекте должен одержать человек, скрывающийся под маской Льва.
Финалистами музыкального шоу стали Олень, Волк, Попугай и Лев. Уже в эти выходные станет известно, кто из персонажей удостоится звания победителя. Глызин, который прятался в костюме Слона, рассказал, кто, по его мнению, должен победить в конкурсе.
«По моему мнению, должен победить Лев, царь зверей. По-моему, нормальный персонаж, перспективный. Мне кажется, с ним уже все понятно, он заслуживает внимания», — сказал исполнитель в беседе с iReactor.
Рассказывать, кто именно скрывается под масками финалистов, Глызин не стал, подчеркнув, что должна оставаться интрига. Артист полагает, что финальный выпуск шоу удивит зрителей.
Глызин также рассказал о курьезном случае, который произошел с ним на съемках программы. По его словам, в первой программе он ушел не за кулисы, а направился в зрительный зал, и чудом никого не снес.
«Конечно, я не рухнул, но смело пошел к краю сцены. Поскольку я был Слоном, хорошо, что я никого там не раздавил», — сказал артист, отметив, что этот фрагмент не вошел в эфир.