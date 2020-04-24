Нью-Хейвен, 24 апреля. Ученые из США предложили новый метод тестирования для диагностики коронавирусной инфекции.

Исследователи из Йельского университета предлагают диагностировать коронавирус с помощью слюны. По словам одного из авторов исследования Анны Уайли, тестирование с помощью слюны не уступает по точности мазку из носоглотки.

«Наши результаты показывают, что слюна является более чувствительной альтернативой мазкам из носоглотки», — отмечает Уайли.

По ее словам, простота является главным преимуществом данного метода, так как он позволяет осуществлять тестирование даже в домашних условиях.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.