Сеть «Глобус» объяснила причину ужесточения правил карантина

Москва, 24 апреля. Сеть гипермаркетов «Глобус» ужесточила правила карантина, запретив покупателям без масок появляться в своих магазинах. В пресс-службе рейтелера пояснили, что новое правило не вызвало возмущений среди покупателей. Более того, они и были его инициаторами.

«Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале», — пояснили телеканалу 360 в пресс-службе компании.

Представитель «Глобуса» добавил, что на входе в гипермаркеты всегда продаются новые маски, поэтому никаких проблем у покупателей возникнуть не должно, даже если они забыли средство защиты дома. При этом он подчеркнул, что речь идет о банальном удобстве, а не о попытке дополнительно нажиться на продаже масок.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.