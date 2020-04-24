Экс-депутат Рады Журавко связал коронавирус с работой американских лабораторий на Украине

На фоне эпидемии, вызванной коронавирусом, от которой Украина уже серьезно пострадала, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко призвал зарыть работающие на украинской территории военные лаборатории США.

Ранее, обсуждая версию возможного распространения коронавируса с территории Соединенных Штатов, на эти лаборатории предлагал обратить особое внимание врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который неоднократно предупреждал об опасности, исходящей от них.

Эта точка зрения близка экс-депутату Рады Алексею Журавко, который разместил соответствующий пост на своей странице в Facebook и дал комментарий Федеральному агентству новостей.

«Американские военные лаборатории, расположенные на территории Украины, несут в себе страшную опасность, — предупреждает Журавко. — Вспомните заявления США о якобы «утекшем» вирусе из лаборатории в Китае, ответные обвинения со стороны китайских властей, угрозы и требования друг у друга компенсаций за распространение эпидемии. Такая же ситуация может возникнуть и на Украине! Мы все помним пример Грузии, где тоже есть американские военные лаборатории, которые проводят эксперименты чуть ли не на людях».

Американские военные лаборатории ведут крайне опасную деятельность не только в Грузии, но и на Украине, считает Журавко.

«На Украину могут занести какую-то заразу, вроде этого коронавируса, распылить или случайно кого-то заразить. И тогда что получится: скажут, что Украина виновата в этой эпидемии?! Поэтому надо как можно скорее гнать с украинской земли все эти американские лаборатории», — заявил экс-депутат Рады.

Политик призвал украинских граждан требовать этого от киевских властей.

«Требуйте, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский запретил работу этих лабораторий! Иначе произойдет трагедия: беда постучит в каждую дверь и заберет с собой, возможно, тысячи жизней!» — предупреждает Алексей Журавко.

В настоящее время по официальным данным на Украине менее восьми тысяч заболевших, но эксперты предупреждают, что эти данные, скорее всего, сильно занижены: заразившихся COVID-19 там может быть в разы больше. Не менее сомнительно выглядят и данные о менее чем двухстах погибших от этой болезни.

Всего в мире количество заболевших приближается двум миллионам, число погибших скоро достигнет двухсот тысяч, из них более четверти жертв приходится на Соединенные Штаты.