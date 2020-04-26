Бизнес озвучил властям Москвы предложения по спасению отраслей

В Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы поступило почти 13 тысяч обращений от представителей самых разных отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Федеральное агентство новостей узнало, с какими проблемами столкнулся столичный бизнес и как предприниматели предлагают выходить из сложившегося кризиса. Смотрите наш видеорепортаж.

Конгрессно-выставочная деятельность в Москве «стоит» третий месяц. По данным опросов Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза выставок и ярмарок, затишье на рынке привело к сокращению штата в 10% компаний. Без поддержки от государства к середине июня эта цифра достигнет 50%, предупредил председатель наблюдательного Совета Конгрессно-выставочного бюро Москвы Андрей Жуковский.

«Абсолютное большинство участников рынка лишилось денег. Когда мероприятия разрешат, у них не будет финансов для участия в выставках и конгрессах. Наличие субсидии, которая поможет им принять участие на авансовой основе, будет чрезвычайно важной мерой для нас», — сказал он во время рабочей онлайн-встречи с представителями департамента.

На российских выставках ежегодно заключаются контракты на сумму более 3 трлн рублей, напомнил эксперт и попросил власти столицы выделить субсидию, в том числе, на оплату аренды помещений.

«Для подготовки мероприятий нужно полгода, минимум два-три месяца. Если меры карантинные закончатся, мы не сможем начать быстро, у нас будет период готовки. Поэтому мы просим меры до 31 декабря, — объяснил он. — Мы просим 7,5 млрд рублей до конца года, при том, что до кризиса мы приносили налогов более 15 млрд».

В прошлом году Москва получила так называемый туристический «Оскар», одержав победу в главной номинации премии World Travel Awards. Во многом это заслуга креативных кластеров «Винзавод» и Artplay. Сегодня на всех отраслевых площадках заняты больше 300 человек. Они просят власти предоставить всем игрокам рынка субсидию и налоговые каникулы на год, сделать перерасчет НДС и налога на прибыль, упростить получение адресной финансовой помощи.

«Если город предоставит ежемесячную компенсацию выпадающих доходов в размере порядка 100 млн рублей, этого будет достаточно, чтобы мы смогли с нашими резидентами убрать этот стрессовый фактор и обновить бизнес-процессы в новой экономике. Эта сумма позволит нам выстроить по-новому формат работы креативных индустрий и не утратить все то, что было создано за 15 лет», — заявила генеральный директор ООО «Креативная Лаборатория «Территория дизайна» Майя Свистухина.

Работники креативной индустрии пожаловались, что перешли на «удаленку» и при этом вынуждены оплачивать аренду офисов.

«Мы очень просим помочь создать онлайн-платформу для продвижения креативной продукции. В формате, может быть, биржи, организовать вместе с департаментом. Это будет новый инструмент для продвижения услуг и товаров онлайн и офлайн», — сказала общественный уполномоченный по культуре в столице Мария Ольшанская.

Социальные предприниматели находятся «на передовой» чуть ли не наравне с врачами. Уход за детьми, инвалидами и социально незащищенными категориями граждан требует все больше усилий и средств.

«Достаточно важная мера — это распространение любых мер поддержки на социальных предпринимателей, включенных в реестр», — отметила председатель экспертного совета по развитию социального предпринимательства Госдумы РФ Наталья Перязева.

Сотрудники индустрии моды и легкой промышленности из-за отсутствия спроса испытывают, по их словам, «огромный стресс». Им тоже нечем платить зарплату, налоги и аренду помещений. Заказов нет — выручка стремится к нулю. Самый большой удар ощутили на себе те, кто не успел организовать свой интернет-магазин. Эксперты отрасли собрали мнение самых разных игроков и разработали десять мер по ее спасению.

«Мы ждем от департамента, Минпромторга РФ и всего государства, что они помогут нам пережить этот месяц, спрогнозировать ситуацию, постараются поддержать кредитами, аккуратными влияниями, внимательно слушая предпринимательское сообщество», — рассказал корреспонденту ФАН основатель проекта Beinopen Алексей Баженов.

Главное, чтобы обанкротилось как можно меньше талантливых и активных бизнесменов, подчеркнул эксперт в области индустрии моды и легкой промышленности. По его мнению, сегодня у отечественных брендов огромный потенциал для работы с отечественными ритейлерами.

«У нас марки из нашего комьюнити, за которыми мы следим пять лет, сейчас продаются по всему миру. Им очень интересна наша индустрия моды, нам очень интересна их», — сказал он. — Потребительская корзина в России в среднем просядет на 20-30%, но у нас 80% рынка ритейла одежды и обуви занимает импорт».

Алексей Баженов уверен, что при благоприятных условиях российские производители без труда могут «занять» 10% импорта.

«Только сейчас появились классные ребята, которым есть, что рассказать, — объяснил эксперт. — Если наш рынок сможет их поддержать, у них будет чуть-чуть больше денег, чтобы выстрелить сильнее на международной арене. При этом они уже интегрированы в комьюнити. Тогда, безусловно, в ближайшие десять лет российская мода оживет».

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предложила предоставить субсидии на закупку российского ПО и предоставление IT-услуг компаниям с госучастием.

«Важно не допустить падения спроса. Эта мера нам кажется очень важной. Для нас критично получить льготу по аренде: люди в основном сейчас сидят дома, работают удаленно, мы офисами совсем не пользуемся, но платим большие деньги за это, — сказала руководитель рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика». — Большинство IT-бизнеса сосредоточено в Москве, порядка 70%. Давайте, чтобы деньги из семьи не уходили, будем закупать в Москве! Не иностранный «Майкрософт», а отечественные аналоги. Я думаю, что коллеги предоставят хорошие скидки».

Все просьбы столичного бизнеса будут услышаны, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Огромное спасибо. Такого уровня качества работы между предпринимателями города и общественными объединениями я не видел за всю свою практику», — сказал председатель рабочей группы.

Ведомство продумывает выходы из ситуации и в ближайшее время намерено вынести свою инициативу на федеральный уровень.

«Мы возьмем на себя всю работу, связанную с обоснованием инструментов с расчетом выпадающих доходов, необходимого бюджета, чтобы отработать его с экономическим блоком и профильными коллегами, — заявил глава департамента. — Мы видим на различных ресурсах количество заболевших, не выживших, выздоровевших людей. Наверное, логично такой же график вести и в отношении бизнеса. Наши действия должны быть настолько быстрыми, чтобы мы потеряли как можно меньше предпринимателей, потому что вылечить их потом будет сложнее».

Напомним, Правительство Москвы утвердило три пакета мер поддержки бизнеса. Последний предусматривает субсидии малому и среднему предпринимательству до 6% годовых по ранее взятым кредитам и до 8% по новым, взятым с целью покрытия текущей деятельности. Также документ расширяет список отраслей, которые могут получить отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу до конца этого года.