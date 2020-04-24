Финансисты назвали тех, кто выиграет от снижения ключевой ставки Центробанка

На фоне ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, и глобального кризиса Банк России принял решение смягчить свою монетарную политику. Снижение ключевой ставки сразу на половину процентного пункта (до 5,5%, ранее индикатор был на таком уровне только в 2014 году) — это очередная помощь регулятора падающей деловой активности в стране. В выигрыше, прежде всего, окажутся желающие взять ипотеку, убеждены эксперты, опрошенные Федеральным агентством новостей.

Впрочем, добавляют они, эта мера едва ли окажет решающее воздействие в текущих условиях — сейчас масштабы провала отечественной экономики в полной мере зависят от эффективности и объемов господдержки бизнеса и населения.

Пандемия коронавируса (это слово используется в пресс-релизе ЦБ шесть раз, подсчитал ФАН) привела к тому, что в России и в мире правительства вводят существенные ограничительные меры. Это негативно отражается на экономической активности, говорится в сообщении Центробанка по итогам заседания совета директоров по вопросам ключевой ставки. Ее снизили 24 апреля до 5,5% годовых, или на 0,5 п.п. До этого регулятор опускал ставку в феврале на 0,25 п.п.

Сфера услуг и обрабатывающая промышленность пострадали от коронавируса сильнее всех остальных отраслей экономики, следует из сообщения регулятора. Также отмечается, что произошло существенное сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках.

«Ухудшились настроения и ожидания бизнеса. В этих условиях произойдет снижение ВВП во II квартале текущего года с постепенным восстановлением экономической активности по мере нормализации ситуации с распространением коронавируса и смягчения большинства ограничительных мер», — полагают в Центробанке.

Базовый сценарий ЦБ, в котором ВВП России падает на 4-6% в этом году, закладывает продление карантина по крайней мере до середины июня 2020 года, рассуждает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. По его словам, НРА оценивает потери экономики от каждого месяца карантина в 1,5-2% годовых от ВВП.

Сейчас из-за падения совокупного и потребительского спроса инфляция растет не так быстро, как могла бы, — удешевление кредитования в экономике помогает бороться с повышением цен, поскольку бизнес получит возможность реструктуризировать кредиты и снизить размер платежей, рассуждает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Это очень важно для восстановления деловой активности, убежден он.

Однако снижение ключевой ставки не является фактором, который может оказать «решающее» воздействие на траекторию роста или спада российской экономики в текущих условиях, заявляет ФАН главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«На данный момент масштабы провала российской экономики фактически в полной мере зависят от эффективности и объемов государственной поддержки бизнеса и населения. Полагаем, что задачей ЦБ РФ является создание комфортных условий для реализации господдержки за счет соответствующего снижения ставок и прочих монетарных условий в экономике», — рассуждает эксперт.

Вслед за снижением ключевой ставки можно ожидать коррекции процентов на рынке банковских услуг, прогнозирует старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. В наибольшей степени, по его мнению, выиграют наиболее надежные сегменты кредитования, такие как ипотечные кредиты.

«Ставки по розничным кредитам и кредитам для предприятий, за исключением специальных субсидируемых программ, снизятся в меньшей степени из-за возросших на фоне снижения деловой активности рисков», — предупреждает эксперт.

Проценты по вкладам также могут сократиться в существенно меньшей степени, продолжает Петроневич. Так, по сравнению с I кварталом 2020 года во II квартале в два раза уменьшена доля страховых взносов, которые банки должны отчислять в Фонд страхования вкладов АСВ. Если раньше процент отчислений составлял 0,15% в квартал, то со второго она снижена до 0,1%. Эта доходность — полностью или частично — будет перераспределена в пользу клиентов банков, прогнозирует он.