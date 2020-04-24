Набиуллина объяснила опасность «раздачи денег» населению

Москва, 24 апреля. Раздача денег россиянам в условиях коронавируса лишь спровоцирует коллапс экономики. Об этом в пятницу заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что для того, чтобы воплотить в жизнь призывы либеральной общественности, финансовый регулятор должен напечатать новые деньги, а это приведет к взрыву инфляции. В итоге деньги у россиян появятся, но толку от них будет немного.

«Если представить, что мы напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить», — пояснила Набиуллина, выступая на онлайн-конференции.

Глава ЦБ обратила внимание на то, что российские власти и так оказывают населению и бизнесу поддержку. В частности, были увеличены пособия по безработице и началась раздача грантов для компаний, чтобы те смогли выплачивать зарплаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис намного сложнее, чем мировой финансовый кризис 2008 года. Пандемия коронавируса парализовала всю мировую экономику. Из-за вынужденных мер самоизоляции работу ряда предприятий пришлось остановить. Также было отменено множество крупных международных мероприятий, привлекавших большие деньги.