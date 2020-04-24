Супругу священника из Перми уличили в любви к дорогим брендам

Пермь, 24 апреля. Супругу секретаря Пермской епархии Андрея Литовки уличили в любви к дорогим брендам. Общественник Михаил Нечаев написал об этом в Instagram.

Нечаев рассказал, что жена священника работает парикмахером, но при этом покупает себе дорогие наряды и обувь, не экономит на роскошных аксессуарах.

«Кроссовки Dolce & Gabbana из новой коллекции за 70 тысяч рублей. Замечена и сумка Twist PM из коллекции Louis Vuitton, базовая версия которой стоит 230 тысяч рублей», — написал он.

Общественник отметил, что Надежда Литовка кичится своими поездками в Дубай и Европу. Даже за отель в Сочи она может заплатить более 25 тысяч рублей.

Нечаев утверждает, что у Литовки такие траты, которые даже не может позволить себе именитый российский стилист Сергей Зверев. Он предположил, что деньги на все это женщина берет из кассы подаяний храма, где служит ее муж.

Настоятель Храма Всех Святых Андрей Литовка прокомментировал этот пост в соцсетях. Он подтвердил, что Нечаев действительно написал о его супруге. Он перечислил ее титулы и награды в парикмахерском искусстве.

«Человек работает днем и ночью, десять лет этому отдала», — сказал священник, его слова передает издание Ura.ru.

Пользователи соцсетей разделились: одни выступили в защиту Литовки. Они указали Нечаеву, что «нельзя быть злым и завистливым» и считать чужие деньги. Другие уверены, что такая расточительность со стороны супруги священника вызывает вопросы.