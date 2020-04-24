Саакашвили отреагировал на решение Зеленского выдвинуть его на пост вице-премьера Украины

Киев, 24 апреля. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского выдвинуть его на пост вице-премьера страны.

Саакашвили напомнил о победе Зеленского на президентских выборах в прошлом году, когда он оставил далеко позади своего предшественника Петра Порошенко.

«Зеленский был привлечен (к президентству. — Прим. ФАН) с мандатом изменить все. Сейчас или он осушит болото, или болото осушит его…» — считает экс-глава Грузии.

Факт своего номинирования на должность вице-премьера Украины Саакашвили назвал свидетельством того, что Зеленский ищет «смелые и рискованные решения».

Политик ранее рассказал, что украинский президент предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями. За назначение Саакашвили на должность должна проголосовать Рада.

Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии Порошенко аннулировал паспорт, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-главы государства, недостоверную информацию.

Саакашвили в 2017 году удалось вернуться на Украину при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года его задержали в Киеве и выслали в Польшу. Экс-президент Грузии уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Зеленский вернул экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае прошлого года.