Минздрав заявил, что ни один препарат не зарегистрирован в РФ для лечения детей с COVID-19

Москва, 24 апреля. В России нет препаратов, зарегистрированных для лечения коронавируса у детей. Об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19.

«Ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией COVID-19, а потому назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и учитывать положения действующих нормативных актов, регламентирующих назначение лекарственной терапии», — говорится в документе.

Для лечения коронавирусной инфекции у детей специалисты не советуют слепо применять те же препараты, что и для лечения взрослых.

В частности, в Минздраве рекомендуют на использовать лопинавир (ритонавир), применяемый для лечения ВИЧ, и признанный в США неэффективным, а также рибавирин, имеющий высокую токсичность, из-за которой риск превышает потенциальную пользу.

Не советуют специалисты лечить детей и антибиотиками, особенно, если они обладают широким спектром действия, и антигистаминными препаратами, обладающие выраженным седативным и антихолинергическим побочными эффектами.

Внутривенные иммуноглобулины применять можно, но только у тяжелых пациентов, хотя их эффективность не определена.

По данным Минздрава, дети и подростки менее подвержены заболеванию коронавирусом, чем взрослые, и составляют от 1% до 5% в структуре пациентов с диагностированными случаями COVID-19.

Маленький процент детской заболеваемости новой инфекцией и в мировой статистике пандемии.