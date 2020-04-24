Соловьев назвал издевательством раздачу безработным американцам чеков по тысяче долларов

Москва, 24 апреля. Раздача правительством США материальной помощи своим безработным гражданам является издевательством, считает телеведущий Владимир Соловьев.

Размер пособия, который получили оставшиеся без работы американцы, составил 1,2 тыс. долларов.

«Там 24 или 26 миллионов человек без работы! Людей выкинули к чертовой матери! Ну, дал ты эти 1,2 тысячи долларов человеку. А у него аренда дороже», — возмутился журналист.

Он также напомнил об огромной стоимости страховки в Штатах. На фоне очень дорогого уровня жизни, по его мнению, такая помощь больше похожа именно на издевательство. Соловьев подчеркнул, что важно не то, какая сумма выдана человеку, а что он реально сможет на нее купить.

При этом работу российского правительства по сравнению с деятельностью американских властей Соловьев считает фантастической.

«Люди делают то, чего никто не смог сделать. А мы чего? Вместо того чтобы проявить понимание, мы бьемся в истерике», — добавил он.

Напомним, введение режима самоизоляции в Штатах обернулось приостановкой работы многих компаний и предприятий. Без работы остались почти 22 млн американцев. Местные СМИ сообщали, что материальную помощь будет оказана 70 млн человек. Размер выплаты составит чуть более тысячи долларов. При этом президент США Дональд Трамп обратил особое внимание на то, что на чеках обязательно должно быть его имя. Как отмечает The Washington Post, это будет первый случай в истории Штатов, когда на чеках Налогового управления напечатают имя лидера страны.