Успенская объяснила, как ей удалось отправить родственника в США в период эпидемии

Москва, 24 апреля. Эстрадная певица Любовь Успенская опровергла сообщения СМИ о ссоре со своим племянником Роланом.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Успенская якобы выгнала из дома своего племянника Ролана за то, что он сливал ее личную информацию в Сеть.

Успенская опровергла данную информацию, отметив, что Ролан является родственником ее мачехи, поэтому она заботится о нем на протяжении последних года. Певица также добавила, что ей удалось отправить племянника в США, где он проходит лечение.

«Он жил у меня год. Родители присылали ему препараты из Америки. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, нет никакой возможности делать это. А он нуждается в своевременном лечении и различных процедурах», — пояснила Успенская.

По словам певицы, она связалась с сотрудниками американского консульства и рассказала о сложившейся ситуации. Несмотря на приостановку международного авиасообщения Ролан смог вылететь в Нью-Йорк, передает «СтарХит».

«Он счастлив, находясь в Штатах. Там ему помогают врачи. Ролан надеется, что после лечения и отмены карантина снова прилетит ко мне домой», — отметила Успенская.

Стоит отметить, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции Россия с 4 апреля приостановила все международные авиарейсы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 615 человек скончались. Более пяти тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеет непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.