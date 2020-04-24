Украинцы раскритиковали депутата, явившуюся в Раду в маске лисички

Киев, 24 апреля. Депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская (партия Вакарчука «Голос») стала героем соцсетей после того, как явилась в парламент в дизайнерской медицинской маске с мордой лисы. Комический эффект усиливается благодаря контрасту одежды строгого делового стиля и маски, напоминающей наряд ребенка на детском утреннике.

Народная избранница развеселила не только коллег, но и своих избирателей, которые тут же принялись обсуждать этот «модный показ» в стиле карантина.

«Маски-шоу», «Чем бы дитя не тешилось», «А им все смешно», — пишут в комментариях на Facebook.

Один из украинских интернет-пользователей отметил, что в целом ничего не имеет против маски лисички, однако такой имидж не позволяет воспринимать депутатов как серьезных людей, решающих важные государственные вопросы.

«Хорошо, но не в Раду. Должен быть дресс-код и уважение к парламентаризму. Как серьезно воспринимать такую лисичку-сестричку? Или парня в майке Playboy?» — задается вопросом подписчик.

Отметим, что это уже не первый случай, когда украинские медиаперсоны щеголяют странными дизайнерскими масками. В начале апреля украинский политолог Вадим Карасев пришел в студию телеканала NewsOne в кожанной маске с металлическими вставками и застежкой-молнией, которая больше напоминала аксессуар из секс-шопа, чем средство защиты от коронавируса. Сам политолог, впрочем, так не считает. Он утверждает, что носит маску, которую ему под заказ сшила дизайнер Елена Голец, чтобы не заразиться, а необычный вид аксессуара — это попытка сделать его более стильным.