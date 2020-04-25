Психологи МЧС готовятся к росту обращений россиян за поддержкой во время самоизоляции

Не всем россиянам удается адаптироваться к условиям самоизоляции. Есть и те, кому скоро может понадобиться профессиональная психологическая помощь специалистов — об этом рассказала Федеральному агентству новостей директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Как стало известно нашему агентству, в ближайшее время специалисты Центра подготовят рекомендации, которые помогут определить критичность своего состояния, найти профессиональных психологов и работать с ними на дистанции. Ранее психологи ЦЭПП МЧС выпустили методические пособия с советами по управлению тревожными состояниями в самоизоляции для родителей, подростков и взрослых.

«Мы сами оказались в ситуации, когда действовать надо довольно быстро, — описала работу психологов в беседе с ФАН Юлия Шойгу. — Ложка дорога к обеду. Когда все происходящее закончится, многотомный научный труд психологов не будет востребован. Лаконичные простые рекомендации нужны людям прямо сейчас. Следующие наши методические пособия будут связаны с тем, как понять, что тебе нужна профессиональная помощь, как ее искать, какие сложности могут ждать на пути получения помощи в дистанционном режиме. К чему быть готовым и как отличить грамотного специалиста, который может оказать помощь».

В каждом из методических материалов ЦЭПП МЧС России (документы есть в распоряжении редакции) есть часть, посвященная конфликтам между людьми, находящимся на самоизоляции. В ней психологи напоминают о том, что эмоциональное состояние и поведение каждого члена семьи влияет на всех остальных, поэтому важно контролировать свои действия и направлять их на создание общего психологического комфорта.

Основная стратегия, говорится в методичке, — научиться избегать ситуационных конфликтов; отложить хронические, застарелые проблемы, договориться о правилах поведения; дать возможность каждому реализовывать свои потребности.

Психологи предупреждают о возможных признаках нарастающего напряжения — ими могут стать желание общаться реже, частые крики, слезы, брань и ссоры, раздражение и агрессивность, острая необходимость уединиться.

«Мы находимся в ситуации, когда режим самоизоляции длится достаточно продолжительное время, и пока мы не понимаем, насколько долго он еще растянется: это зависит от складывающейся обстановки, мы не вольны на это влиять, — прокомментировала ФАН Юлия Шойгу. — Сейчас мы в той точке, когда люди, у которых было достаточно ресурсов, чтобы адаптироваться и приспособиться, наработать новые навыки, уже нашли свои способы справляться, пользуясь нашими рекомендациями или изобретая свои. Но, к сожалению, мир сложнее, чем любая модель, которую мы нарисовали. И есть те, кому понадобится помощь».

Напомним, специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России со второго апреля работают на специальной горячей линии. За это время они приняли уже более 1500 звонков, связанных с беспокойством россиян из-за коронавируса. К работе на телефоне горячей линии привлечены филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России, расположенные в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе и Санкт-Петербурге.