Саакашвили признался, что является «абсолютным сторонником мира с Россией»

Киев, 24 апреля. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил себя абсолютным сторонником мира с Россией.

«Я абсолютный сторонник мира с Россией. Никто не против мира с Россией. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир», — признался политик в интервью Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что в вопросах российско-украинских отношений и в целом внешней политики Украины поддерживает позиции украинского лидера Владимира Зеленского.

«Пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство», — указал Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ, а также заняться переговорами с Международным валютным фондом. В Грузии считают неприемлемым назначение человека, который был обсужден за тяжкое преступление и объявлен в Тбилиси в розыск. Тбилиси пригрозила, что отзовет посла в Киева, если Саакашвили назначат вице-премьером.

За назначение Саакашвили на пост вице-премьера должна проголосовать Верховная рада. Пока документ о назначении на официальном сайте парламента не опубликован.