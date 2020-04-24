Лобода призналась, что Крутой целый год уговаривал ее спеть хит Пугачевой

Москва, 24 апреля. Известная певица Светлана Лобода рассказала, что композитору и продюсеру Игорю Крутому стоило немалых усилий убедить ее спеть хит народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна».

Знаменитая композиция прозвучала на «Новой волне» и пришлась по душе многим слушателям. Лобода же призналась, что с опаской поначалу относилась к такому эксперименту.

«На протяжении целого года Игорь Яковлевич Крутой уговаривал меня спеть эту песню на «Новой волне», а я говорила, что не совсем готова, что боязно мне к этому прикоснуться», — вспомнила артистка.

Лобода признала, что эксперимент тем не менее получился удачным. Теперь песня занимает одно из ведущих ролей в репертуаре певицы, она исполняет композицию на сольных концертах.

«Классные песни должны жить, они должны перепеваться, приобретать новые краски», — считает певица.

Напомним, что песня «Живи спокойно, страна» вошла в одноименный альбом Пугачевой. Он увидел свет в конце 2003 года, а годом позже был переиздан под названием «Золотая Серия. Алла Пугачева».

Отметим, что Лобода в самоизоляции не скучает. Сначала она сняла в своей ванной зажигательный клип, а затем и вовсе шокировала поклонников кардинальной сменой имиджа. Певица призналась, что наслаждается свободным временем, которое проводит с дочерьми — Евангелиной и Тильдой.