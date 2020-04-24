Редакция ФАН подверглась атаке, но делает все, чтобы восстановить работу 

Сайт Федерального агентства новостей (ФАН) подвергся атаке анонимных хакеров. Это произошло в пятницу, 24 апреля, примерно в 17.00 по московскому времени. IT-специалисты редакции получили информацию, исходя из которой можно сделать вывод, что это не обычный технический сбой, а заранее подготовленная атака.

Сообщаем нашим читателям, что в ближайшее время мы сможем нейтрализовать угрозы, а сайт вернется к полноценной работе.

Напомним, что это не первая атака, которой подвергается сайт ФАН. Ранее United States Cyber Command, подразделение Пентагона, публично рапортовало о так называемой блокировке ФАН и USA Really. Сообщения об участии Cyber Command в атаках на ФАН в американских СМИ появились 6 ноября 2018 года. Позднее издание ZDNet, входящее в американский медиахолдинг CBS Corporation, назвало эту операцию «провальной» и «пустой тратой средств американских налогоплательщиков», поскольку ФАН и USA Really ни на минуту не прекращали своей работы. Более того, о действиях киберкомандования США агентству было хорошо известно, что позволило практически свести к нулю ущерб. Но сам факт атаки означает, что США и Пентагон рассматривают легальные российские СМИ как военную цель.

Помимо Пентагона, сайт ФАН как мишень могут рассматривать экстремисты и террористы всех мастей, действующие на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме того, угрозы в наш адрес поступали от украинских ботоферм и аналогичных структур либеральных изданий.

Редакция ФАН заявляет, что эта атака, как и прочие, будет отбита, а мы продолжим свою деятельность по достоверному освещению мировых и внутрироссийских событий.