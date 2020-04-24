Африканские страны обратились к России за помощью в борьбе с эпидемией COVID-19

Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко призвал МИД РФ обратить внимание мирового сообщества на эпидемию COVID-19 в Африке. Африка может стать регионом, который «реанимирует» коронавирус, когда вся остальная планета уже будет праздновать над ним победу. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН прокомментировал обращение ряда африканских государств к России за помощью в борьбе с эпидемией COVID-19. В МИД РФ сообщили, что подавляющему большинству из них требуется «широкий спектр медицинского оборудования», в том числе дезинфицирующие средства, аппараты ИВЛ, тест-системы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты.

«За новостями об эпидемии в Европе, Азии и Америке мы как-то забыли о том, что есть еще Африка, — напомнил Осташко. — То, что там нет пугающей статистики по коронавирусу, не означает, что сама болезнь на континенте отсутствует — это значит, что там большие проблемы с ее диагностированием. В информационном пространстве эта тема представлена слабо — все занимаются своими проблемами. Но ее игнорирование может перерасти в гигантскую проблему: Африка при ее уровне медицины вполне способна превратиться в новый очаг заражения планетарного масштаба».

В этой связи, добавил политолог, вполне логично предположить, что, раз наше государство помогает относительно благополучной Италии, то бедные страны Черного континента, со многими из которых у России теплые отношения, тоже могут рассчитывать на поддержку РФ. Однако проблемы Африки — это проблемы всей планеты, а не только нашей страны, и Российская Федерация должна привлечь к ним внимание мирового сообщества.

«Мы должны сейчас из всех медийных и дипломатических рупоров кричать о ситуации с коронавирусом в этом регионе, — считает эксперт. — У меня лично вызывает большое удивление то, что все забыли о нем — а ведь именно оттуда может придти новый штамм заболевания, способный возродить пандемию, когда она будет казаться уже неопасной».

Осташко пояснил, что ситуация с COVID-19 в Африке усложняется спецификой местного населения, многие представители которого существуют вне системы государственного здравоохранения, не доверяют ей или попросту не имеют к ней доступа.

«Если посмотреть на то, как проходили в новейшей истории эпидемии в Африке, можно заметить, что там они принимали серьезные формы, — отметил собеседник ФАН. — Вопрос только в том, как коронавирус будет соотноситься с климатическими условиями на континенте. Но учитывая, что северная его часть в этом плане схожа с Италией и Испанией, прогноз явно неутешительный. К Центральной и Южной Африке COVID-19 со временем тоже приспособится и мутирует — именно поэтому нам нужно отправлять туда не столько маски и ИВЛ, сколько военных медиков».

Политолог добавил, что, оказав африканцам помощь в борьбе с эпидемией, РФ имеет отличную возможность показать им, что она является хорошим партнером для международного сотрудничества.

«Теперь у этих стран будет выбор, на кого им ориентироваться: на Запад, на Китай или на Российскую Федерацию. У нас, безусловно, есть свои интересы в данном регионе, и прошлогодний саммит «Россия — Африка» ясно показал, что там к нам настроены дружелюбно. Успех надо закрепить. Мир так устроен, что без расширения и выхода на новые рынки экономика любого государства начинает стагнировать. И у нас есть все возможности, чтобы этого не допустить», — уверен Осташко.

Напомним, с 23 по 24 октября 2019 года в Сочи прошел саммит «Россия — Африка», ставший стратегически важным шагом к созданию наиболее благоприятных условий для развития торгово-экономических отношений между нашей страной и государствами африканского региона. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин списал им совокупный долг, что стало важной вехой в установлении партнерских связей с Черным континентом.